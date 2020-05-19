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Космический корабль компании SpaceX доставили на космодром на мысе Канаверал

Старт корабля намечен на 27 мая в 23:32 мск, а стыковка с МКС - на 28 мая

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX привезен на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) перед запланированным на 27 мая пилотируемым запуском к Международной космической станции. Об этом сообщила во вторник в своем Twitter SpaceX.

"Crew Dragon прибыл на пусковой комплекс 39A", - информировала компания Илона Маска.

Старт корабля намечен на 27 мая в 16:33 по времени Восточного побережья США (23:32 мск), а стыковка с МКС - на 28 мая. Это будет первый пилотируемый полет американского корабля, в состав экипажа которого входят астронавты NASA Даглас Харли и Роберт Бенкен. Они приедут из Хьюстона (штат Техас) на космодром 20 мая.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.

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