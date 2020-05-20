{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Пенс считает, что запуск корабля Crew Dragon воодушевит американцев, борющихся с пандемией

По словам вице-премьера США, запуск Crew Dragon к МКС возобновит "американское лидерство" в космосе

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Запуск космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС), запланированный на 27 мая, воодушевит американцев, борющихся с пандемией. Уверенность в этом выразил во вторник вице-президент США Майкл Пенс в ходе заседания Национального космического совета в штаб-квартире Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы находимся на расстоянии недели и одного дня от возвращения американских астронавтов на нашей ракете, с нашей земли в космос. Это выдающийся, особенный момент в жизни данной программы, - сказал Пенс. - Хотел бы выразить восхищение командой NASA и нашими двумя астронавтами". По его утверждению, это возобновит "американское лидерство" в космосе.

"Событие происходит в важный период для страны. Уже несколько месяцев мы находимся в условиях беспрецедентной пандемии, - продолжил вице-президент. - Сейчас, когда все 50 штатов принимают меры по открытию (снятию санитарных ограничений - прим. ТАСС), мы видим обнадеживающие признаки того, что пройдем те потери. Число случаев заражения снижается, это время большой надежды, особенно в свете вчерашних новостей об обнадеживающей новой вакцине". Американская биотехнологическая компания Moderna сообщила 18 мая об успешных клинических испытаниях вакцины против коронавируса.

По его словам, американцы с каждым днем приближаются к моменту, когда вирус уйдет в прошлое. "Это будет большим воодушевлением для американцев, когда мы увидим запуск ракеты на следующей неделе", - отметил он.

Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен через неделю отправятся на пилотируемом космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции. Старт намечен на 27 мая в 16:32 по времени Восточного побережья США (23:32 мск), а стыковка с МКС - на 28 мая. Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon-9 2 марта 2019 года и пристыковался к ней на следующий день. Его расстыковка состоялась через неделю. Посадочный модуль после спуска на парашютах приводнился в Атлантическом океане.

ТФЫФ прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.

Теги
СШАПенс, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Космический корабль компании SpaceX доставили на космодром на мысе Канаверал
Старт корабля намечен на 27 мая в 23:32 мск, а стыковка с МКС - на 28 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС