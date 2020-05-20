Роскосмос: концентрация бензола в атмосфере МКС не превышает предельно допустимую норму

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Предельно допустимая норма бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) не превышена. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Концентрация бензола в атмосфере станции не превышает предельно допустимую норму. Экипажу ничто не угрожает", - отметили в госкорпорации.

Сейчас, уточнили в Роскосмосе, идет наблюдение за уровнем бензола в атмосфере МКС.

Бензол - это бесцветная жидкость, которая обладает сладковатым запахом. Он является простейшим ароматическим углеводородом. При непродолжительном вдыхании паров бензола немедленное отравление не возникает, однако в случае больших доз они вызывают тошноту и головокружение, в тяжелых случаях могут привести к смерти.

Бензол применяется в промышленности, в том числе при производстве лекарств, пластмасс, красителей и синтетической резины.