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Члены экипажа Crew Dragon прибыли на космодром на мысе Канаверал

Директор NASA Джим Брайденстайн отметил, что впервые за почти девять лет американские астронавты будут доставлены на МКС "на американской ракете, которая стартует с американской земли"

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен прибыли в среду на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) за неделю до запланированного на 27 мая пилотируемого запуска к Международной космической станции (МКС) космического корабля Crew Dragon компании SpaceX. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Для нас огромная честь вернуться в Центр космических полетов им. Кеннеди", - сказал Харли, который участвовал в последнем полете в рамках программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. Она была прекращена в 2011 году, и с тех пор астронавтов доставляют на МКС российские "Союзы". "Это потрясающий момент для NASA и для всей космической программы <...>", - добавил он.

Директор NASA Джим Брайденстайн отметил, что впервые за почти девять лет американские астронавты будут доставлены на МКС "на американской ракете, которая стартует с американской земли". "Вы стали лучом света для всей Америки", - обратился он к астронавтам, отметив, что США и "весь мир переживают сейчас тяжелые времена".

Харли и Бенкен были доставлены во Флориду из Центра пилотируемых полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас), где они проходили предполетную подготовку. Старт корабля намечен на 27 мая в 16:32 по времени Восточного побережья США (23:32 мск), а стыковка с МКС - на 28 мая.

Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon-9 2 марта прошлого года и пристыковался к ней на следующий день. Его расстыковка состоялась через неделю. Посадочный модуль после спуска на парашютах приводнился в Атлантическом океане.

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