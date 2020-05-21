Индийские астронавты возобновили тренировки в Центре подготовки космонавтов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Кандидаты в астронавты из Индии, которые проходят тренировки перед полетом на орбиту в Центре подготовки им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке, вернулись к занятиям после самоподготовки в условиях самоизоляции. Об этом говорится в сообщении компании "Главкосмос", распространенном в четверг.

"В рамках выполнения контракта между АО "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") и Центром пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований (Human Spaceflight Centre of Indian Space Research Organisation, ISRO) Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК) 12 мая возобновил тренировки индийских космонавтов", - говорится в сообщении.

В "Главкосмосе" уточнили, что на этой неделе специалистами ЦПК с индийскими астронавтами проводятся теоретические занятия по основам астронавигации, основам управления пилотируемым космическим аппаратом и русскому языку.

Все четверо астронавтов, которые находятся в Звездном городке, здоровы и чувствуют себя прекрасно. Их здоровье, подчеркнули в пресс-службе, максимально тщательно оберегается. В частности, все сотрудники и космонавты носят медицинские маски и перчатки.

"В ЦПК продолжают действовать противоэпидемические правила, согласно которым на объектах Центра осуществляются санитарно-гигиенические мероприятия, применяются меры социального дистанцирования и ограничения присутствия посторонних лиц", - пояснили в компании.

Подготовка астронавтов

В начале апреля в "Главкосмосе" сообщили ТАСС, что индийские кандидаты в астронавты, которые готовятся к полету на орбиту в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке, перешли на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. К предстоящим экзаменам они готовились самостоятельно. Тогда отмечалось, что полноформатные занятия продолжатся не ранее 30 апреля.

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к 2022 году, когда будет отмечать 75-летие независимости. Название миссии - "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса), то есть "небесный корабль". Перед этим планируется осуществить два запуска индийских кораблей в беспилотном режиме. С февраля текущего года группа из четырех кандидатов в астронавты из Индии проходит обучение в российском Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.