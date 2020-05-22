На борту МКС активировали системы для вывода бензола из атмосферы

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Специалисты активировали на борту Международной космической станции (МКС) системы очистки в связи с зафиксированным повышением концентрации бензола, никакой опасности для экипажа нет. Об этом в четверг сообщил ТАСС официальный представитель NASA Гэри Джордан.

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"В течение последних нескольких недель аппаратура на борту фиксировала повышенную концентрацию бензола в атмосфере [станции]", - отметил он. Джордан констатировал, что предельно допустимая норма не превышена, никакой угрозы для экипажа или оборудования орбитального комплекса нет.

"На борту станции были активированы системы для вывода бензола из атмосферы, - отметил Джордан. - Американские и российские специалисты совместно работают над тем, чтобы выявить источник и принять необходимые меры для устранения проблемы".

В госкорпорации "Роскосмос" также ранее на этой неделе сообщили, что предельно допустимая концентрация вещества не превышена, поэтому экипажу ничего не угрожает.

Непродолжительное вдыхание паров бензола не вызывает немедленного отравления. Если речь идет о большой концентрации, это может вызвать у человек тошноту, головокружение. В некоторых случаях возможно отравление.