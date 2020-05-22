Испытания системы зажигания ракеты "КосмоКурса" начнутся через полтора-два месяца

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Испытания элементов двигателя ракеты и системы зажигания компании "КосмоКурс" начнутся через месяц-два - со сдвигом изначальных сроков из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Павел Пушкин.

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"Все отложилось, потому что подрядчики только сейчас наачали выходить из карантина. Некоторые испытания в следующем месяце [начнутся], более серьезные - через месяца полтора-два", - сказал Пушкин.

По его словам, испытания будут проходить на собственной производственно-испытательной базе. Сейчас в компании активно ведутся работы, в том числе по подготовке к предстоящим испытаниям, проектированию, согласованию.

В конце февраля Пушкин сообщал ТАСС, что испытания системы зажигания должны пройти в ближайшие два месяца. Огневые испытания двигателя запланированы на конец лета 2020 года на одном из сторонних предприятий, так как построить собственный стенд под Нижним Новгородом компания не успевает.

"КосмоКурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных туристических полетов. Предполагается, что за время 15-минутного полета корабль поднимется на 200 км над поверхностью Земли, что позволит считать членов его экипажа побывавшими в космосе (его нижняя граница, по определению Международной авиационной федерации, проходит на высоте свыше 100 км). Для запуска своих кораблей компания собирается построить собственный космодром в Нижегородской области.

В 2023 году планируются автономные полеты капсулы, вместе с ракетой испытания состоятся позднее: автономные испытания ракеты - в 2024 году, комплексные - в конце 2024 - начале 2025 года.