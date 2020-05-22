Ракета "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

"В 10:31 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - отметили в ведомстве.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала в пятницу с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

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По данным министерства, все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме. Пуск и полет ракеты контролировал наземный автоматизированный комплекс управления. Это третий пуск "Союза-2" с космодрома Плесецк в 2020 году.

Ракету взяли на сопровождение наземные средства Космических войск ВКС России. "Ракета космического назначения "Союз-2.1б" в 10:34 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил", - отметили в Минобороны.

В 10:41 мск разгонный блок "Фрегат" с военным спутником отделился от третьей ступени "Союза-2.1б". "Космическая головная часть ракеты носителя среднего класса "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время - 10:41 мск - штатно отделилась от третьей ступени ракеты", - отметили в военном ведомстве. В Минобороны уточнили, что довыведение аппарата на расчетную орбиту будет проходить при помощи разгонного блока "Фрегат" в течение нескольких часов.

О ракетах серии "Союз-2"

Летные испытания ракет серии "Союз-2" начались на космодроме в Архангельской области 8 ноября 2004 года. За прошедшие 16 лет с него проведено 45 пусков "Союзов-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в.

Носители серии "Союз-2" пришли на смену ракетам "Союз-У", которые эксплуатировались на космодроме Плесецк с 1973 по 2012 год. За этот период с Плесецка было проведено 435 пусков ракет типа "Союз-У", в ходе которых на орбиту выведены около 430 космических аппаратов различного назначения.