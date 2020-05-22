Отремонтированную гидролабораторию в ЦПК успешно опробовали на манекенах

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Испытания гидролаборатории с погружением скафандров типа "Орлан" с манекенами прошли в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина. Об этом сообщил заместитель начальника управления ЦПК Алексей Алтунин.

"Предварительные испытания с погружением манекенов прошли удачно, проверили два скафандра", - сказал Алтунин, слова которого приводятся в пресс-релизе, распространенном в пятницу Роскосмосом.

Испытания со скафандрами, в которых были задействованы водолазы и представители медицинского управления, продолжались в течение двух часов.

По словам замначальника управления, полученные результаты позволяют планировать на следующей неделе погружение в гидролабораторию с участием операторов, в число которых войдут испытатели 30-го отдела ЦПК.

Гидролаборатория в ЦПК была открыта в начале 1980-х годов для подготовки космонавтов к внекорабельной деятельности. Она включает в себя бассейн глубиной 12 м, в котором космонавты провели около 5 тыс. погружений в скафандрах "Орлан". За основу гидролаборатории специалисты взяли нефтеналивное хранилище. В разное время на ее платформе стояли сегменты станций "Салют" и "Мир", сейчас там модули МКС.

В 2014 году объект закрыли на реконструкцию. Изначально планировалось, что его откроют в 2015 году, однако сроки неоднократно сдвигались.