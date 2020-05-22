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Спутник университетов России и Китая запустят в конце 2020 - начале 2021 года

Аппарат будет в четыре раза больше по размерам, чем спутник "АмурСат"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Запуск спутника дистанционного зондирования Земли технических университетов России и Китая запланирован на конец 2020 - начало 2021 года. Об этом говорится в журнале "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса).

"Предварительно запуск запланирован на конец 2020 года - начало 2021 года", - указано в материале.

Отмечается, что аппарат будет в четыре раза больше по размерам, чем спутник "АмурСат". Сейчас в Амурском государственном университете идет совершенствование полезной нагрузки "Фотон-Амур", которая предназначена для исследования новых фотоэлектрических преобразователей.

Малый космический аппарат "АмурСат" был разработан в Амурском государственном университете совместно с НИИ ядерной физики МГУ им. М. В. Ломоносова. Он был запущен в июле 2019 года. Спутник предназначен для мониторинга космической погоды на низких околоземных орбитах.

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