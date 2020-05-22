В NASA заявили, что Crew Dragon готов к пилотируемому полету

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX готов к полету. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Центре космических полетов имени Кеннеди директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн. Трансляция брифинга велась на сайте NASA.

"Предполетный обзор всех систем и подсистем завершен, - сообщил он. - Мы готовы к старту через пять суток. Ракета-носитель уже находится на стартовом столе".

Со своей стороны руководитель комиссии по оценке состояния систем корабля и ракеты-носителя Стив Джерсек отметил, что в ходе продолжавшихся почти двое суток обсуждений "были закрыты все вопросы, связанные с подготовкой к старту". "Никаких существенных вопросов по поводу каких-либо систем не возникало", - добавил он.

"Наши коллеги из Роскосмоса участвовали в обсуждениях, - сообщил руководитель программы полета МКС Кирк Ширман. - Российские коллеги работали с нами со времени первого демонстрационного полета корабля без экипажа и при подготовке к нынешнему полету обсуждали все аспекты. Мы дали технические пояснения нашим российским коллегам и ответили на все вопросы". "Мы поддерживаем отличные контакты с нашими российскими партнерами и то доверие, которое между нами возникло на протяжении многих лет, дало возможность вести эти обсуждения", - подчеркнул он.

Старт корабля с астронавтами Дагласом Харли и Робертом Бенкеном на борту намечен на 27 мая в 16:32 по времени Восточного побережья США (23:32 мск), а стыковка с МКС - на 28 мая.

О корабле

Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon-9 2 марта и пристыковался к ней на следующий день.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.