NY Post: Трамп будет присутствовать при запуске к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп будет присутствовать в среду при запуске пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила в пятницу газета New York Post со ссылкой на источники в Белом доме.

"На данный момент он (Трамп - прим. ТАСС) собирается поехать", - приводит газета слова источника. При этом, по его словам, американский лидер будет руководствоваться "погодными условиями и другими факторами". В четверг Трамп в беседе с журналистами заявил, что не исключает возможности посетить запуск с мыса Канаверал (штат Флорида). "Я раздумываю о том, чтобы поехать <...>", - указал он в ответ на соответствующий вопрос.

Старт корабля с астронавтами Дагласом Харли и Робертом Бенкеном на борту намечен на 27 мая в 16:32 по времени Восточного побережья США (23:32 мск), а стыковка с МКС - на 28 мая. Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon-9 2 марта и пристыковался к ней на следующий день.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.