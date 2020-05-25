Рогозин заявил, что РФ должна немедленно начать работу по созданию орбитальной станции

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россия должна приступить к созданию новой орбитальной станции. Такое мнение выразил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать немедленно работу по созданию новой орбитальной станции", - заявил Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

По словам главы Роскосмоса, вопрос о том, будет ли она посещаемой или обитаемой, международной или национальной, будет решаться в ближайшее время. Сейчас будут прорабатываться технические аспекты.

Рогозин предположил, что МКС просуществует 7-10 лет, поскольку существует усталость конструкции и заданный ресурс модулей.

15 мая в пресс-службе Роскосмоса сообщили о назначении Игоря Озара и. о. гендиректора РКК "Энергия". В свою очередь Рогозин выразил уверенность в том, что Озар справится с задачами, которые стоят перед корпорацией, в том числе с разработкой концепции новой орбитальной станции.

Создание космоплана

Новый пилотируемый корабль в виде космоплана может быть создан в России, заявил Дмитрий Рогозин.

"ЦНИИмаш сейчас приступает к этой работе (создание космоплана - прим. ТАСС). Это очень перспективная тема", - сказал он.

По словам Рогозира, на сегодняшний день "развитие пилотируемой программы связано с созданием космопланов". В частности, США ведут такую работу. "У нас есть задумка по новому пилотируемому кораблю в интересах орбитальной станции такого же плана", - отметил глава Роскосмоса.

Рогозин напомнил, что в СССР была успешно реализована программа "Энергия-Буран", однако беспилотный многоразовый корабль "Буран" в каком-то смысле опередил свое время. "Я думаю, если говорить о корабле, который должен быть создан для работы на низких орбитах, <...> необходимо будет, видимо, двигаться в сторону создания пилотируемого многоразового корабля. <...> То, что было создано нашими великими дедами, опередило свое время, но сейчас это время приходит", - сказал он.

"Буран" - советский многоразовый космический корабль. 15 ноября 1988 года он был запущен с космодрома Байконур (ныне Казахстан) с помощью ракеты-носителя "Энергия", совершил два витка вокруг Земли и выполнил посадку на территории космодрома. Полет проходил без экипажа, его длительность составила 205 минут. "Буран" стал первым в истории космическим кораблем, выполнившим приземление в автоматическом режиме.