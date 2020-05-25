Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны кем бы то ни было

Глава Роскосмоса напомнил, что в 2021 году РФ приступает к началу реализации лунной программы - будет запущена автоматическая станция "Луна-25". В 2024 году Роскосмос планирует отправить на орбиту к естественному спутнику Земли аппарат "Луна-26". Затем будет запущен тяжелый аппарат "Луна-27", который начнет бурение реголита и проведет научную работу на поверхности.

"Мы в любом случае не допустим приватизации Луны кем бы то ни было. Это противозаконно, это противоречит международному праву", - сказал Рогозин.

"Мы не собираемся участвовать в некоей лунной гонкой, которая напоминает некие предвыборные соревнования, которые в США ведутся между республиканцами и демократами", - сказал Рогозин.

"По Луне мы не должны дергаться так, как в свое время, к сожалению, реагировал Советский Союз на стратегическую оборонную инициативу [США] (известна так же как программа "звездных войн" - прим. ТАСС), когда колоссальные деньги были брошены фактически на фантастическую идею, в итоге не реализованную", - отметил глава Роскосмоса.

По его словам, Луна интересует Роскосмос, прежде всего, с точки зрения ее происхождения и сохранения ее как спутника Земли, который обеспечивает жизнедеятельность на нашей планете. "В целом, мы будем отрабатывать на Луне те эксперименты, которые нам необходимы для работы по астероидам и по дальним планетам - это взлет, посадка в безатмосферном режиме, это сама транспортная система, которая позволит доставлять экипажи и грузы. То есть Луна не является для нас конечной целью", - пояснил Рогозин.

В апреле президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым Вашингтон официально допустил добычу различных металлов и прочих минеральных ресурсов на Луне, в том числе в рамках поздних фаз развития лунной программы Artemis. Позже NASA представило основные принципы, на которых будет строиться предлагаемое международное соглашение об освоении Луны. "Соглашения Артемиды", будут представлять собой ряд двусторонних договоров между США и странами-партнерами. Подчеркивается, что за основу будут в значительной степени взяты принципы Договора по космосу 1967 года. Среди перечисленных принципов NASA называло в том числе положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство".

В свою очередь, и. о. заместителя директора NASA по международным связям Майкл Голд назвал некорректными сообщения, что Соединенные Штаты не желают участия России в предлагаемом Вашингтоном соглашении по освоению Луны. В Роскосмосе на это ответили, что совместное участие в проектах, связанных с освоением Луны, могло бы стать серьезным фактором для расширения взаимодействия между РФ и США.