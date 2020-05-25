Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая. Об этом сообщил в понедельник глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин.

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"У нас большой интерес и к технической стороне этого дела [запуска корабля Crew Dragon], поскольку мы ведем работу по обновлению своих кораблей, по созданию своего корабля "Орел", по закладке основы для еще одного корабля, который должен будет обеспечивать низкие орбиты, на которых летает и МКС - менее 400 км от Земли. Здесь у нас интерес в том, чтобы появилась альтернатива", - сказал Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, Роскосмос с большим интересом наблюдает, как идет подготовка к этому пуску. Он напомнил, что с лета 2011 года только Роскосмос обеспечивал доставку всех экипажей на МКС.

"Мы зарабатывали на этом определенные деньги, но та ответственность, которая была связана с обеспечением этой бесперебойной транспортной системы на МКС, была колоссальной, и она, конечно, таких денег не стоит, она исчисляется нервами, здоровьем тех людей, которые отвечали за пилотируемый космос. Поэтому мы были бы очень рады, чтобы появилась альтернативная транспортная пилотируемая система у американцев", - отметил Рогозин.

Он подчеркнул, что в космосе, который не прощает ошибок, должно быть техническое резервирование всего: стартовых столов, ракет, кораблей. По его мнению, если у США получится запустить свой пилотируемый корабль в названные сроки (27 мая), то одна из важнейших в мировой космонавтике задач будет решена. "И, конечно, мы теперь поделимся ответственностью [по доставке экипажей на МКС] с американцами, это естественный процесс", - отметил глава Роскосмоса.

"Я представляю, что они [США] переживали все эти девять лет, не имея возможности на своих кораблях доставлять своих астронавтов на МКС, это было для них делом чести и национальной гордости. Поэтому пожелаем им успехов в профессиональном плане", - добавил Рогозин.

Корабль Crew Dragon

Старт корабля с астронавтами Дагласом Харли и Робертом Бенкеном на борту намечен на 27 мая в 16:32 по времени Восточного побережья США (23:32 мск), а стыковка с МКС - на 28 мая. Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon-9 2 марта и пристыковался к ней на следующий день.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.