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Путин упразднил Комиссию по структурированию системы управления космической отраслью

Она была образована в июне 2013 года

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин упразднил Комиссию по структурированию системы управления ракетно-космической отраслью. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно вступает в силу со дня подписания.

Документом также признаются утратившими силу ряд распоряжений президента, связанных с этой комиссией.

Комиссия была образована в июне 2013 года. Ее председателем был назначен Дмитрий Рогозин, тогда занимавший пост вице-премьера.

Комиссия занималась обеспечением выработки решений в области совершенствования системы управления организациями и предприятиями ракетно-космической промышленности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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