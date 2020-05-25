"Спутникс" и японская компания будут сотрудничать по производству и экспорту спутников

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российская компания "Спутникс" подписала меморандум с японской компанией Mitsui & Co. Moscow о сотрудничестве по производству и экспорту компонентов для малых космических аппаратов (МКА), а также сервисов на их основе. Об этом говорится в сообщении российской компании, распространенном в понедельник.

"В рамках сотрудничества "Спутникс" будет осуществлять разработку и производство высокотехнологичных компонентов и технологий для МКА, спутниковых платформ, малых аппаратов, а также обеспечит усовершенствование и развитие применяемых технологий", - говорится в сообщении.

В свою очередь японская компания в рамках кооперации может приобретать продукты и сервисы "Спутникса", а также будет представлять его интересы на территории Азии и Ближнего Востока. "Кроме того, Mitsui обеспечит сотрудничество в области услуг по выводу на орбиту наноспутников формата Cubesat с борта Международной космической станции", - говорится в сообщении.

В целом, партнеры планируют сотрудничать в области организации производства высокотехнологичных компонентов и технологий для малых космических аппаратов, спутниковых платформ, самих МКА и сервисов на их основе.