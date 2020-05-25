Virgin Orbit сообщила о неудаче испытаний системы воздушного запуска ракеты

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Первые демонстрационные испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя американской компании Virgin Orbit закончились в понедельник неудачей. Об этом сообщила в своем Twitter компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона.

"Мы подтверждаем гладкий сброс (ракеты-носителя - прим. ТАСС) с самолета. Тем не менее миссия была прекращена вскоре во время полета. "Космическая девушка" (название самолета - прим. ТАСС) и экипаж находятся в безопасности и возвращаются на базу", - уточнила Virgin Orbit.

Модифицированный самолет Boeing 747 с ракетой LauncherOne, предназначенной для вывода спутников на орбиту Земли, вылетел в понедельник из космопорта в пустыне Мохаве. Экипаж Boeing 747 пролетел над портом Лонг-Бич (штат Калифорния), сделал петлю над Тихим океаном и сбросил ракету. Ей предстояло запустить свои двигатели и самостоятельно стартовать к орбите. Этого не произошло.

LauncherOne достигает 21,3 м в длину, состоит из двух ступеней и способна развивать скорость до 28,1 тыс. км/ч. Самолетом управляли Келли Латимер и Тодд Эриксон, которые налетали 6,5 тыс. и 9,5 тыс. часов.

В Virgin Orbit предполагают, что с помощью LauncherOne можно будет выводить на орбиту спутники массой до 500 кг. В компании считают, что данный метод запуска ракеты со спутником может обеспечить большую мобильность, а также быть дешевле, чем у конкурентов.