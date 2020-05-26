Набсовет Роскосмоса поручил доработать стратегию развития госкорпорации

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Наблюдательный совет Роскосмоса рассмотрел новую редакцию стратегии развития госкорпорации на период до 2025 года и перспективу до 2030 года и поручил ее доработать. Об этом говорится во вторник в сообщении на сайте Роскосмоса.

Также на заседании, которое прошло под председательством вице-премьера Юрия Борисова, был утвержден консолидированный финансовый план деятельности Роскосмоса на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, а также ключевые показатели эффективности госкорпорации и наиболее значимых организаций, входящих в нее, на 2020 год, уточнили в пресс-службе.

"Кроме того, наблюдательным советом рассмотрены сделки с участием госкорпорации, требующие одобрения наблюдательным советом", - отмечается в сообщении.

В новой редакции стратегии развития Роскосмоса до 2030 года прописаны аспекты российской лунной программы и исследования других космических тел Солнечной системы.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что в новой редакции стратегии будут предложены конкретные инструменты освоения Луны - посадочные модули, взлетные модули, элементы самой конструкции, которые уже просчитаны инженерами как с технической, так и с финансовой точек зрения. Стратегия должна пройти одобрение правительства РФ. Рогозин также уточнил, что в разработке стратегии участвовала Российская академия наук, поскольку она выступает заказчиком в части освоения Луны, Марса, а Роскосмос создает техническую основу.