Новая орбитальная станция может быть использована для заправки спутников и кораблей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Орбитальная станция, которая будет проектироваться в РФ, может быть в будущем использована для заправки спутников и космических кораблей. Об этом сообщил в среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Нам нужна некая заправочная орбитальная станция, которая позволит дозаправлять и спутники, увеличивая их ресурс на орбите, и космические корабли для более дальних переходов. То есть фактически мы создаем ступеньку для покорения дальнего космоса за счет того, что эта станция будет обладать таким функционалом", - сказал Рогозин.