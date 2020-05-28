Рогозин заявил, что российский сегмент МКС защищен системами наблюдения и контроля

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российский сегмент Международной космической станции защищен системами контроля для исключения повторения инцидента с "дырой" в "Союзе". Об этом сообщил в среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире программы "Соловьев LIVE" на видеохостинге YouTube.

30 августа 2019 года на МКС упало давление. Позднее было установлено, что это произошло из-за утечки в пристыкованном к станции "Союзе": воздух уходил через отверстие в шпангоуте бытового отсека корабля.

"Мы сделали все необходимое для того, чтобы даже теоретически невозможно было это сделать. Российский сегмент МКС сегодня надежно защищен всеми необходимыми системами наблюдения и контроля", - сказал Рогозин.

Он также отметил, что все же риск нарушения герметичности МКС всегда существует, например, от микрометеоритов. "Но здесь мы понимаем рукотворный характер того, что произошло. Еще раз говорю: мы понимаем, что произошло, просто пока не можем об этом говорить", - отметил глава Роскосмоса.

Ранее источник ТАСС в ракетно-космической отрасли высказывал версию, что "дыра" в обшивке "Союза" могла быть просверлена на Земле и закрыта пробкой из герметика с внешней стороны отсека. За почти два месяца (корабль прилетел 8 июня, течь на МКС появилась 30 августа) в условиях вакуума эта пробка из герметика высохла и была выдавлена из-за разницы давления в пространство между внешней поверхностью отсека и экраном противометеоритной защиты.