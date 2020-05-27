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Рогозин посчитал перспективы создаваемого ядерного буксира гигантскими

По словам главы Роскосмоса, это безальтернативная система, которая позволит получить гораздо более высокие характеристики, чем те, которые дает ракета на обычных двигателях

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Роскосмос продолжает работу по созданию ядерного буксира, который позволит менять любые орбиты и доставлять любые грузы в Солнечной системе. Об этом сообщил в среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире программы "Соловьев LIVE", которая транслируется на видеохостинге YouTube.

"Мы работаем, я вижу гигантские перспективы, потому что мы в итоге получим космический буксир на ядерном реакторе, который позволит нам менять любые орбиты и доставлять любые грузы в самые дальние точки Солнечной системы", - отметил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, это безальтернативная система, которая позволит получить гораздо более высокие характеристики, чем те, которые дает ракета на обычных двигателях. "Мы ею [ядерной энергетикой] занимаемся, но мы не афишируем это. Чего афишировать? Сделаем, покажем - тогда, извините, аплодисменты получим", - сказал Рогозин.

Работы по созданию ядерного буксира, добавил он, ведутся Центром Келдыша и КБ "Арсенал" в Санкт-Петербурге.

Космический буксир, на который установят ядерную энергоустановку мегаваттного класса, планируется запустить в 2030 году. Об этом говорилось в презентации первого замглавы Роскосмоса Юрия Урличича, представленной на XLIV Академических чтениях по космонавтике.

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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