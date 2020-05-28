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NASA: все технические системы при подготовке запуска Crew Dragon работали штатно

Причиной отмены запуска корабля стали неблагоприятные погодные условия

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Неблагоприятные погодные условия были единственной причиной отмены запуска корабля Crew Dragon американской компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) в среду, все технические системы работали штатно. Об этом сообщила во время трансляции представитель NASA.

Она отметила, что все оборудование, предназначенное для осуществления запуска с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), "было исправно" и "хорошо себя показало". Представитель космического ведомства констатировала, что погодные условия были единственной причиной переноса старта на 30 мая.

Решение об отмене запуска Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту было принято, когда уже шла заправка кислородом и керосином первой ступени ракеты-носителя.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавтов доставляют на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.

Теги
СШАКосмос
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