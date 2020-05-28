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Российские ученые смоделировали новую версию возникновения Луны

Согласно новой концепции, Луна образовалась одновременно с Землей как двойная система в результате фрагментации облака пылевых частиц

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российские ученые подтвердили на моделировании, что Луна могла возникнуть параллельно с Землей, а не в результате столкновения нашей планеты с небесным телом. Об этом сообщил в интервью ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

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"В последние годы российские ученые выдвинули и обосновали новую концепцию, в соответствии с которой Луна образовалась одновременно с Землей как двойная система в результате фрагментации облака пылевых частиц", - рассказал Блошенко. Он добавил, что эту гипотезу удалось подтвердить результатами компьютерного моделирования.

Специалист отметил, что Луна всего на 13 млн лет моложе Земли, возраст которой оценивается в 4,5 млрд лет.

Блошенко напомнил, что до последнего времени наиболее достоверной считалась гипотеза возникновения Луны в результате столкновения Земли с крупным космическим телом, размером примерно с Марс. В результате огромная масса земной материи и частично материала небесного тела, столкнувшегося с Землей, расплавилась и была выброшена на околоземную орбиту, где она сформировала компактное тело, которое стало Луной.

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