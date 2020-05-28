После отмены старта космического корабля Crew Dragon его экипаж возвращается на карантин

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен возвращаются в карантин после того, как старт космического корабля Crew Dragon компании SpaceX был отложен в среду из-за погодных условий. Об этом сообщила телекомпания СNN. Перед повторной попыткой запуска астронавты будут соблюдать карантин на территории Космического центра им. Джона Кеннеди. Перед полетом они сдавали тесты на коронавирус и находились в карантине на космодроме с 20 мая.

Следующая попытка старта будет предпринята 30 мая в 15:22 по времени восточного побережья США (22:22 мск). Как сообщил в среду портал Space.com, если по какой-то причине запуск будет отменен вторично, еще одна попытка может быть предпринята 31 мая в 15:00 (22:00 мск). "Окно старта открывается в тот момент, когда Международная космическая станция находится в определенной точке орбиты", - пояснил Space.com.

Глава NASA Джим Брайденстайн подчеркнул, что специалисты американского космического ведомства и SpaceX приняли верное решение, отказавшись от запуска в среду. "В данном случае в атмосфере наблюдалось слишком много электричества, - указал он. - Были опасения, что если бы мы осуществили запуск, он мог бы спровоцировать молнии".

Ракета-носитель Falcon-9 должна была стартовать с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 16:33 по времени восточного побережья США (23:33 мск). США прекратили пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.

Присутствовавший на космодроме президент США Дональд Трамп заявил, что вернется 30 мая на запуск космического корабля Crew Dragon. Соответствующую запись глава Белого дома разместил в среду в Twitter.

"Спасибо NASA и [компании] SpaceX за их усердную работу и лидерство. Жду с нетерпением возвращения к вам в субботу", - отметил Трамп.