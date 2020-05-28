Запланированный на 2020 год первый запуск Ariane-6 не состоится

ПАРИЖ, 28 мая. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) считает, что в этом году невозможно будет осуществить первый запуск нового носителя Ariane-6. Об этом Agence France-Presse (AFP) сообщил Даниэль Нейеншвандер, директор программ запуска ЕКА.

"Сегодня мы точно знаем, что в 2020 году запуск произвести не удастся", - сказал представитель агентства. Он признал, что на данный момент в связи с остановкой работ с начала пандемии "невозможно точно определить масштабы отставания" от ранее установленных сроков.

Первоначально планировалось, что первый пуск Ariane-6 возможно будет произвести в конце нынешнего года. "Однако еще даже до начала пандемии COVID-19 работы по целому ряду направлений уже находились в критической, с точки зрения соблюдения сроков, ситуации, что угрожало сорвать дату первого запуска", - сообщил эксперт. В дальнейшем, в результате пандемии, удар по программе "был нанесен в различных секторах, причем с долговременными последствиями". "Это привело к тому, что крайне сложно теперь сохранить единство реализации программы", - сказал представитель ЕКА.

AFP в этой связи напоминает, что ряд крупных предприятий, участвующих в проекте, были из-за пандемии полностью закрыты. Это завод компании Arianegroupe во Франции, завод фирмы Avio в Италии и GTD в Испании. Предприятие в германском Бремене продолжило работу, но с сокращенным числом персонала. Деятельность производственных предприятий и центров технической разработки начала возобновляться лишь в середине мая. Нейеншвандер заверил, однако, что в настоящее время "темпы работ нарастают в различных областях".

Однако по сведениям AFP, строительство на космодроме в Куру стартового комплекса для Ariane-6 возобновилось лишь с 50 работниками, тогда как ранее их было около 200. Остальные должны будут в эту пятницу только начать свое возвращение из Европы, куда они были срочно эвакуированы. Однако по прибытии во Французскую Гвиану им еще предстоит пройти двухнедельный карантин.