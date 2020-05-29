Спутник "Ресурс-П" №3 вернули к работе после почти полуторагодового перерыва

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российский спутник "Ресурс-П" №3, который с ноября 2018 года исследовался главным конструктором, вернулся к работе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Ракетно-космический центр "Прогресс".

"В соответствии с решением госкорпорации "Роскосмос" целевое применение космического аппарата "Ресурс-П" №3 возобновлено с 22 апреля 2020 года", - проинформировали в пресс-службе.

В ноябре 2018 года газета "Коммерсантъ" сообщала о выходе из строя спутников "Ресурс-П" №2 и №3, запущенных в 2014 и 2016 годах. По данным издания, оба аппарата не отработали по назначению необходимые пять лет из-за критических проблем, которые появились после запуска этих спутников. Газета также сообщала, что в настоящее время в составе орбитальной группировки остался работающим один аппарат - "Ресурс-П" №1, который уже превысил гарантийные сроки.

В пресс-службе Роскосмоса тогда сообщили, что спутник "Ресурс-П" №2 выведен из состава российской орбитальной группировки, аппарат "Ресурс-П" №3 находится на исследовании главного конструктора.