Starship Илона Маска получил разрешение на испытательные полеты

ТАСС, 29 мая. Федеральное управление гражданской авиации США выдало лицензию на проведение испытательных суборбитальных полетов космического корабля Starship, созданного компанией миллиардера Илона Маска SpaceX. Соответствующий документ размещен в пятницу на сайте ведомства.

"SpaceX разрешается осуществлять многократные миссии по запуску ракеты-носителя с прототипом корабля Starship. Взлет и посадка в рамках полетных миссий, разрешенных данной лицензией, будут осуществляться на космодроме Бока-Чика в штате Техас", - говорится в тексте документа.

Лицензия предусматривает возможность многократного проведения полетов. Главным ограничением является невозможность выхода на орбиту. Однако ранее выдававшиеся Федеральным управлением гражданской авиации США лицензии на запуск созданной SpaceX ракеты-носителя Starhopper содержали еще более жесткие ограничения по высоте.

Корабль Starship длиной 50 метров и диаметром 9 метров изготовлен из легированной стали, его заявленная грузоподъемность - 150 тонн. Это космический корабль многоразового использования, предназначенный для полетов на Марс и рассчитанный на 100 человек.