Российские специалисты проверят "Фрегат" на Куру из-за сигналов об утечке окислителя

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Французские специалисты зафиксировали периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя на месте хранения разгонного блока "Фрегат" на Куру. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"21 мая 2020 года французская сторона сообщила, что в месте хранения разгонного блока "Фрегат" на космодроме Куру во Французской Гвиане зафиксировано периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя", - отметили в госкорпорации.

В первой декаде июня туда будут направлены российские специалисты "для оценки ситуации и обеспечения необходимых мероприятий". Сейчас руководство АО "НПО Лавочкина" - АО "Главкосмос" - ФГУП "ЦЭНКИ" принимает все меры для организации вылета, добавили в Роскосмосе.

В пресс-службе уточнили, что все работы на месте будут проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. "РБ "Фрегат" находится на хранении в помещении, отвечающем всем международным стандартам безопасности, в том числе экологической, и не представляет опасности для обслуживающего персонала и окружающей среды", - подчеркнули в госкорпорации.

В конце марта около 250 специалистов Роскосмоса улетели с космодрома Куру во Французской Гвиане из-за его временного закрытия на фоне пандемии коронавируса. 25 апреля в Россию из Французской Гвианы прилетели еще девять сотрудников НПО им. С. А. Лавочкина после проведения работ с разгонным блоком "Фрегат". Оставшиеся специалисты вернулись 2 мая.