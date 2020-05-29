Единый цифровой интегратор Роскосмоса займется созданием цифровых продуктов и сервисов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Единый отраслевой IT-интегратор ООО "РК-Цифра" создан в Роскосмосе, компания займется разработкой информационных технологий и созданием цифровых продуктов. Об этом говорится в пятницу в сообщении на сайте Роскосмоса.

Компания создана для достижения результатов, заложенных в Стратегии цифровой трансформации Роскосмоса до 2025 года и перспективу 2030 года.

"Основными задачами ООО "РК-Цифра" являются централизация функций разработки, внедрения, поддержки и постоянного совершенствования информационных технологий, создание и коммерциализация цифровых продуктов и сервисов, а также построение надежной, эффективной и безопасной IT-инфраструктуры для нужд организаций госкорпорации "Роскосмос", - говорится в сообщении.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в пятницу на конференции "Цифровой Роскосмос" представил руководителя созданного отраслевого интегратора - Дениса Савенкова, ранее занимавшего должность заместителя генерального директора НПО "Энергомаш" (управляющая компания холдинга ракетного двигателестроения, входит в госкорпорацию "Роскосмос").