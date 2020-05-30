ИЗМИРАН опробует на МКС прибор для измерения магнитных полей Солнца

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН им. Н. В. Пушкова (ИЗМИРАН) впервые в России создаст космический прибор "Тахомаг" для измерения магнитных полей Солнца, который будет опробован на МКС. Об этом сообщил ТАСС директор ИЗМИРАН Владимир Кузнецов.

"Мы решили сделать апробацию этого прибора на Международной космической станции, прежде чем посылать этот прибор в дальний космос", - сказал Кузнецов.

По словам ученого, это магнитограф, способный наблюдать магнитные поля на Солнце, которые играют ключевую роль во всей его активности - генерации солнечных вспышек, выбросов массы и так далее. "Это сложный прибор, который никогда не создавался в России, а за границей на космических аппаратах он применялся очень редко", - рассказал директор института.

Во время эксперимента с "Тахомагом" на МКС будут отработаны технологии, опробованы ключевые элементы, чтобы "сделать совершенный прибор для космического аппарата "Интергелиозонд", пояснил Кузнецов. Сейчас, добавил ученый, контракт подписан, идет разработка.

Проект "Интергелиозонд" разрабатывается в рамках Федеральной космической программы. В его задачи входит исследование Солнца с близких расстояний и внутренней гелиосферы, определение механизмов нагрева солнечной короны и ускорения солнечного ветра, наблюдение за солнечной атмосферой и короной в полярных и экваториальных областях. Для космического аппарата уже определили основные элементы, в том числе по научной аппаратуре. Однако сейчас работы по проекту приостановлены на этапе корректировки данных эскизного проекта.