NASA не приняло окончательное решение по запуску Crew Dragon 30 мая

ТАСС, 30 мая. Окончательное решение по поводу того, состоится ли запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX 30 мая, не принято. Как заявил в пятницу директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн, все будет зависеть от погодных условий.

"Проведем повторную оценку [завтра] утром", - написал он в Twitter. При этом в официальном блоге управления сообщается, что SpaceX запросила возможность резервного запуска 2 июня.

Ранее Брайденстайн уточнял, что шансы на благоприятные условия для запуска корабля в субботу составляют 50%.

Старт Crew Dragon был отложен 27 мая из-за погодных условий. Следующая попытка может быть предпринята 30 мая в 15:22 по времени восточного побережья США (22:22 мск). Как сообщил в среду портал Space.com, если по какой-то причине запуск будет вновь отменен, он может состояться 31 мая в 15:00 (22:00 мск).