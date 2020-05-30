Очередной прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался при испытаниях в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Прототип космического корабля Starship SN4 американской компании SpaceX взорвался в пятницу во время испытаний на полигоне в районе Бока-Чика (штат Техас). Об этом свидетельствует видео с места испытаний, размещенное на сайте портала Spaceflight.

По его данным, точные причины взрыва не известны. Все произошло в 14:49 по времени восточного побережья США (21:49 мск) - через минуту после начала огневых испытаний ракетного двигателя Raptor. Судя по названию, SpaceX Илона Маска испытывала очередную модель прототипа космического корабля. Схожими взрывами заканчивались тесты корабля в апреле, в феврале этого года, а также в ноябре прошлого года.

В феврале прошлого года Маск сообщил, что двигатель во время испытаний вышел на проектную мощность. "Raptor достиг мощности, требуемой для космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy", - написал руководитель SpaceX, отметив, что на испытаниях была достигнута тяга двигателя в 172 тонны (172 тыс. кгс), а по техническому заданию этот показатель должен составлять 170 тонн.

Федеральное управление гражданской авиации США в пятницу выдало лицензию на проведение испытательных суборбитальных полетов космического корабля Starship. Лицензия предусматривает возможность многократного проведения полетов. Главным ограничением является невозможность выхода на орбиту.

Корабль Starship длиной 50 метров и диаметром 9 метров изготовлен из легированной стали, его заявленная грузоподъемность - 150 тонн. Это космический корабль многоразового использования, предназначенный для полетов на Марс и рассчитанный на 100 человек.