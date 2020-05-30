Крикалев считает, что полет Crew Dragon откроет новые возможности для мировой космонавтики

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Полет нового пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX откроет дополнительные возможности для мировой космической программы. Такое мнение в субботу выразил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Это открывает новый этап в мировой пилотируемой программе, программе Международной космической станции, куда полетел этот корабль, потому что у нас появляются новые возможности, новые резервы, и я уверен, что успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной космической программе", - отметил Крикалев. Видео представлено на сайте Роскосмоса.

Исполнительный директор напомнил, что ранее Crew Dragon уже летал к МКС, но в беспилотном варианте. Новые испытания с участием экипажа, подчеркнул Крикалев, являются важным событием для мировой пилотируемой программы.

Корабль Crew Dragon с двумя членами экипажа Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном был запущен на орбиту на ракете-носителе Falcon 9 в 22:22 мск с мыса Канаверал (штат Флорида). Предыдущая попытка запуска, намечавшаяся на 27 мая, была отменена незадолго до старта из-за неблагоприятных погодных условий. Стыковка с МКС намечена на 31 мая.

NASA самостоятельно не запускало экипажи на Международную космическую станцию с 2011 года после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.