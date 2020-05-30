Эксперт: запущенный к МКС корабль Crew Dragon после возвращения передадут в музей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Новый американский пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX не будет многоразовым, так как его после возвращения с Международной космической станции (МКС), которое может состояться в конце августа этого года, скорее всего передадут в музей. Такое мнение высказал в субботу в беседе с ТАСС академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Игорь Маринин.

Корабль Crew Dragon с двумя членами экипажа Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном был запущен на орбиту на ракете-носителе Falcon 9 в 22:22 мск с мыса Канаверал (штат Флорида). Стыковка корабля с МКС намечена на 31 мая.

"Следующий американский экипаж полетит уже на другом корабле, хотя ранее [американцы] и объявили, что это многоразовый корабль. С очень большой вероятностью первый корабль отдадут в музей и он больше не полетит. А вот следующий корабль [Crew Dragon] уже должен быть многоразовым", - сказал Маринин.

По его словам, оценить результат полета запущенного в субботу корабля можно будет только после его возвращения на Землю и тогда же будет понятно, сможет ли он выполнять функции смены долгосрочных экипажей. "Если он нормально отлетает эти три месяца, то уже можно будет испытать его ресурс в рамках полугодовой экспедиции на МКС. Следующий полет Crew Dragon будет уже с экипажем из четырех человек и они пойдут уже на полугодовой полет", - считает эксперт. Он уточнил, что при необходимости можно увеличить вместимость корабля до семи человек, но это не понадобится.

Он напомнил, что в октябре этого года на российском корабле "Союз-МС" на МКС отправятся два космонавта Роскосмоса и один астронавт NASA. "Следующий полет на МКС наши полетят на "Союзе", а американцы уже на своем корабле [Crew Dragon]. Скорее всего промежуток между возвращением первого американского корабля и запуском следующего будет две-три недели - для проведения анализа полета и отмашки на предстартовую подготовку следующего корабля и экипажа", - пояснил собеседник агентства.

NASA самостоятельно не запускало экипажи на Международную космическую станцию с 2011 года после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.

Испытания корабля на орбите

Говоря о значении этого запуска в целом, Маринин подчеркнул, что для американской космонавтики это очень важный шаг. Он отметил, что первый этап испытаний корабля - выведение его на орбиту - пройден, ракета отработала нормально.

По его словам, впереди еще проверка астронавтами ручного управления кораблем, потом автоматическая стыковка Crew Dragon с МКС. "Затем, до возвращения на Землю в августе, будут проходить ресурсные испытания корабля, то есть будут смотреть, как он переносит длительное нахождение в условиях космического пространства. Регулярный осмотр корабля будет, плюс есть куча датчиков, которые передают состояние систем, непонятно еще, как поведут себя аккумуляторы, как будет работать система жизнеобеспечения, температурный режим. Все это будет проверяться в реальном полете в составе станции", - рассказал Маринин.

Он также отметил, что выходы американских астронавтов в открытый космос для работы с Crew Dragon исключены и не предусмотрены, поскольку на корабле "нет никаких поручней и нет никаких возможностей по нему передвигаться".