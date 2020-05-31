Трамп сообщил, что с находящимися на борту Crew Dragon астронавтами все в порядке

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно выведен на низкую околоземную орбиту, с находящимися на его борту астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном все в порядке, констатировал в субботу президент США Дональд Трамп.

"Я рад сообщить, что корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно достиг низкой околоземной орбиты, астронавты целы и невредимы", - сказал он, выступая на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

"С этим запуском десятилетия потерянных лет и недостаточных действий официально позади. Началась новая эра американских амбиций", - добавил президент США.

По словам Трампа, запуск к МКС Crew Dragon говорит о том, что будущее космической отрасли принадлежит частным компаниям. Президент отметил, что SpaceX предпринимателя Илона Маска стала первой частной компанией, которой удалось "разработать и успешно запустить на орбиту собственную ракету". "Несколько мгновений назад SpaceX стала первой частной компанией, которая отправила людей на околоземную орбиту. Поздравляю, Илон Маск", - заявил Трамп, подчеркнув, что для предпринимателя и сотрудников SpaceX запуск Crew Dragon стал "воплощением мечты".

"Сегодня передовое сотрудничество NASA и SpaceX обернулось для нашей страны небывалыми успехами", - указал Трамп. Он подчеркнул, что вывод на орбиту Crew Dragon стоил дешевле, чем в рамках программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. "И он [Crew Dragon] намного лучше", - подчеркнул президент. "В рамках программы коммерческих пилотируемых полетов NASA мы будем использовать ракеты и космические корабли, разработанные, созданные, запускаемые и принадлежащие частным американским компаниям, по фиксированной цене для американских налогоплательщиков, - отметил глава Белого дома. - Сегодняшний запуск подтверждает, что будущее за частной космической отраслью".

Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon стартовала к МКС в субботу в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск) с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома.

Нынешний запуск - первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавтов доставляли на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.