Илон Маск считает, что человечество может гордиться новым кораблем Crew Dragon

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Человечество может гордиться новым американским космическим кораблем Crew Dragon. Об этом заявил в субботу глава SpaceX Илон Маск на брифинге после старта к Международной космической станции (МКС) созданного его компанией корабля с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту.

"Этот корабль сделан людьми, и человечество может гордиться этим достижением", - подчеркнул Маск. "Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь, - отметил он. - Меня самого захлестывают эмоции. Мы теперь должны будем безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы это повторялось вновь и вновь". Брифинг в Центре космических полетов имени Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида) транслировался на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon стартовала к МКС в субботу в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск) с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома.

Нынешний запуск - первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавтов доставляли на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.