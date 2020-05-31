{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Маск после пилотируемого запуска Crew Dragon к МКС вспомнил о шутке Рогозина про батут

В 2014 году занимавший тогда пост вице-премьера России Дмитрий Рогозин предложил США доставлять астронавтов на МКС с помощью батута

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Глава американской компании SpaceX Илон Маск после первого пилотируемого запуска корабля Crew Dragon в субботу к Международной космической станции (МКС) вспомнил о шутке генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина про батут.

В 2014 году занимавший тогда пост вице-премьера России Рогозин, комментируя американские санкции против российской космической отрасли, в шутку предложил США доставлять астронавтов на МКС с помощью батута. С 2011 года, после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle, астронавтов доставляли на МКС российскими "Союзами".

"Батут работает", - сказал Маск на пресс-конференции, посвященной успешному запуску Crew Dragon. После чего он и также участвовавший в пресс-конференции директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн переглянулись и рассмеялись. "Это внутренняя шутка", - пояснил глава SpaceX.

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартовала к МКС в субботу в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск) с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома.

Нынешний запуск - первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. Стыковка корабля с МКС, как ожидается, состоится в воскресенье в 10:27 по времени Восточного побережья США (17:27 мск).

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичСШАРоссияМаск, Илон
Илон Маск считает, что человечество может гордиться новым кораблем Crew Dragon
Глава SpaceX также отметил, что полет вокруг Луны может состояться через четыре года
Читать полностью