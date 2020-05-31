Маск после пилотируемого запуска Crew Dragon к МКС вспомнил о шутке Рогозина про батут

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Глава американской компании SpaceX Илон Маск после первого пилотируемого запуска корабля Crew Dragon в субботу к Международной космической станции (МКС) вспомнил о шутке генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина про батут.

В 2014 году занимавший тогда пост вице-премьера России Рогозин, комментируя американские санкции против российской космической отрасли, в шутку предложил США доставлять астронавтов на МКС с помощью батута. С 2011 года, после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle, астронавтов доставляли на МКС российскими "Союзами".

"Батут работает", - сказал Маск на пресс-конференции, посвященной успешному запуску Crew Dragon. После чего он и также участвовавший в пресс-конференции директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн переглянулись и рассмеялись. "Это внутренняя шутка", - пояснил глава SpaceX.

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартовала к МКС в субботу в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск) с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома.

Нынешний запуск - первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. Стыковка корабля с МКС, как ожидается, состоится в воскресенье в 10:27 по времени Восточного побережья США (17:27 мск).