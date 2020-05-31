Роскосмос планирует провести испытания двух новых ракет в 2020 году

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Роскосмос запланировал в 2020 году испытания двух новых ракет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
"Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем - возобновляем нашу лунную программу. Будет интересно", - написал Устименко на своей странице в Twitter в воскресенье, не уточнив, о каких ракетах идет речь.
Руководитель пресс-службы также назвал не очень понятной "истерику", возникшую после удачного запуска нового американского корабля Crew Dragon компании SpaceX, который состоялся в субботу. "Произошло то, что произойти должно было давно. Теперь не только русские будут летать на МКС, но и американцы. Ну и замечательно!" - подчеркнул он.
По словам Устименко, очень важно иметь хоть бы две возможности долететь до станции, чтобы обеспечить присутствие экипажей разных стран на борту МКС.
Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что возобновление испытаний тяжелой "Ангары-А5" запланировано на осень 2020 года. По его словам, в течение 2021 и 2022 года госкорпорация должна завершить эти испытания.
Корабль Crew Dragon с двумя членами экипажа Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном был запущен на орбиту на ракете-носителе Falcon 9 в 22:22 мск с мыса Канаверал (штат Флорида). Предыдущая попытка запуска, намечавшаяся на 27 мая, была отменена незадолго до старта из-за неблагоприятных погодных условий. Стыковка с МКС намечена на 31 мая.