Роскосмос планирует провести испытания двух новых ракет в 2020 году

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Роскосмос запланировал в 2020 году испытания двух новых ракет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем - возобновляем нашу лунную программу. Будет интересно", - написал Устименко на своей странице в Twitter в воскресенье, не уточнив, о каких ракетах идет речь.

Руководитель пресс-службы также назвал не очень понятной "истерику", возникшую после удачного запуска нового американского корабля Crew Dragon компании SpaceX, который состоялся в субботу. "Произошло то, что произойти должно было давно. Теперь не только русские будут летать на МКС, но и американцы. Ну и замечательно!" - подчеркнул он.