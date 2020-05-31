Начало изоляционного эксперимента SIRIUS перенесено на май 2021 года

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Начало международного эксперимента SIRIUS, в рамках которого экипаж должен провести в изоляции восемь месяцев, из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесено с ноября 2020 года на май 2021 года. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП).

"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, стороны согласились, что целесообразно отложить запуск 8-месячного эксперимента с ноября 2020 года до конца мая следующего года", - сказали в институте, отметив, что подготовку экипажа предполагается начать со второй половины января - начала февраля 2021.

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе телеконференции директора ИМБП РАН и руководителя с российской стороны академика Олега Орлова и директора NASA Human Research Program и руководителя с американской стороны Билла Палоски.

В пресс-службе также отметили, что ИМБП продолжает подготовку к SIRIUS-20/21. В дистанционном режиме проходят встречи с организациями, заинтересованными в участии в эксперименте: с Европейским космическим агентством, Немецким космическим агентством, Французским космическим агентством, а также рядом университетов и отдельных организаций из Франции, Бельгии, Италии, Чехии, Белоруссии. В настоящее время ведутся переговоры с представителями космических агентств Объединенных Арабских Эмиратов и Индии, рассматриваются заявки на проведение научных экспериментов, поступившие из Японии и Австралии.

Эксперимент SIRIUS

Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе) проводится совместно Институтом медико-биологических проблем РАН и Программой исследований человека NASA (Human Research Program). Проект подразумевает проведение серии изоляционных экспериментов продолжительностью четыре, восемь и 12 месяцев в течение пяти лет.

В ходе следующего эксперимента SIRIUS, который пройдет в Москве на базе Института медико-биологических проблем РАН, экипажу из шести добровольцев предстоит быть отрезанными от мира в течение восьми месяцев. Экипаж будет находиться в автономном наземном комплексе и общаться только с центром управления экспериментом по аудиосвязи, с близкими и родственниками связь будет доступна через электронную почту. За время изоляции будет смоделирована реальная лунная экспедиция: перелет к Луне, орбитальный облет для поиска места посадки, посадка и выход на поверхность Луны, а также возвращение на Землю.