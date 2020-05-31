Китай успешно запустил ракету "Чанчжэн-2D" с двумя спутниками

ПЕКИН, 31 мая. /ТАСС/. Китай в воскресенье осуществил запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" (Changzheng-2D, Long March - 2D) с двумя спутниками на борту. Как сообщило Центральное телевидение Китая, спутники успешно вышли на заданные орбиты.

По данным ТВ, запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай) в 16:53 по местному времени (11:53 мск). Полезная нагрузка ракеты-носителя включала в себя аппарат дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением Gaofen-9, а также спутник Hede-4, предназначенный для сбора информации в сфере интернета вещей, морской навигации и авиации.

Как отмечается, Gaofen-9 будет использоваться при дорожном строительстве, городском планировании, оценке урожайности сельхозугодий, а также при ликвидации последствий стихийных бедствий.

По данным телевидения, это был 333-й запуск ракет-носителей серии "Чанчжэн".