Экипаж корабля Crew Dragon опробовал систему ручного управления при сближении с МКС

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Экипаж американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX - астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен - опробовал в воскресенье системы ручного управления кораблем на финальном этапе сближения с Международной космической станцией (МКС). Трансляция запуска ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Проверка возможностей ручного управления кораблем произведена в тот момент, когда корабль находился в 220 м прямо перед стыковочным узлом станции. Сама стыковка, намеченная на 10:29 по времени Восточного побережья США (17:29 мск), будет проходить в автоматическом режиме.

Во время 19-часового полета к МКС у астронавтов был запланирован восьмичасовой сон. В 04:45 по времени Восточного побережья США (11:45 мск) Центр управления полетом разбудил их, и в 08:27 (15:27 мск) начался процесс сближения со станцией.

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 был осуществлен в субботу с площадки 39А со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома.

Нынешний запуск - первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.