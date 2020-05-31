Рогозин заявил, что спас космическую отрасль от санкций, угрожая США "батутом"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в 2014 году спас российскую ракетно-космическую отрасль от американских санкций, предложив США доставлять астронавтов на Международную космическую станцию с помощью батута.

"В 2014 году была реальная угроза введения санкций против нашей ракетно-космической отрасли. Я их [американцев] таким образом предупредил, это сработало. Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза, и ее услышали", - написал Рогозин в воскресенье на своей странице в Twitter, отвечая на вопрос одного из пользователей соцсети.

В 2014 году занимавший тогда пост вице-премьера РФ Рогозин, комментируя американские санкции против российской космической отрасли, предложил США доставлять астронавтов на МКС с помощью батута. С 2011 года, когда завершилась программа использования возвращаемых кораблей Space Shuttle, астронавтов доставляли на МКС российскими "Союзами".

Глава американской компании SpaceX Илон Маск после первого пилотируемого запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) вспомнил о словах Рогозина про батут. "Батут работает", - сказал Маск на пресс-конференции, посвященной успешному запуску Crew Dragon.

В свою очередь Рогозин написал в Twitter главе NASA Джиму Брайденстайну, что шутка Маска про батут ему понравилась. Он также поздравил Брайденстайна с успешной стыковкой Crew Dragon с МКС. "Дорогой Джим Брайденстайн, поздравляю Вас с успешным запуском [Crew Dragon] и стыковкой [корабля с МКС]. Браво! Я знаю, как сильно Вы хотели, чтобы это важное событие стало успешным. Желаю команде NASA успешного завершения воссоздания своей национальной космической транспортной системы", - написал Рогозин.

Помимо этого, глава Роскосмоса попросил Брайденстайна передать поздравления Илону Маску и команде компании SpaceX и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартовала к МКС в субботу в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск) с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома. Нынешний запуск - первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. В воскресенье Crew Dragon успешно пристыковался к МКС.