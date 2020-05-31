Экипаж МКС установил контакт с астронавтами Crew Dragon после открытия люка

Открытию люков предшествовала процедура выравнивания давления в переходном шлюзе, а также на борту корабля. После того как люк был открыт, астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен, прибывшие на МКС, смогли установить контакт с экипажем станции, где сейчас трудятся вместе с Кэссиди российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин.

Корабль Crew Dragon в автоматическом режиме пристыковался к МКС в 10:16 по времени Восточного побережья США (17:16 мск). Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был успешно осуществлен в субботу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Во время 19-часового полета к МКС у астронавтов был запланирован восьмичасовой сон. В 04:45 по времени Восточного побережья США (11:45 мск) Центр управления полетом разбудил их, и в 08:27 (15:27 мск) начался процесс сближения со станцией.

Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. Хёрли и Бенкен присвоили ему название Endeavour - по аналогии с кораблем программы Space Shuttle, на котором оба астронавта выполняли свои первые космические полеты. Изначально запуск пилотируемого корабля был намечен на минувшую среду, однако был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий. 2 марта 2019 года Crew Dragon был отправлен к станции с помощью Falcon 9 в автоматическом режиме и пристыковался к ней на следующий день.

Нынешний запуск - первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.