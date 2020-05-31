Члены экипажа Crew Dragon успешно перешли на борт МКС

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Члены экипажа корабля Crew Dragon компании SpaceX астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен в воскресенье успешно перешли на борт Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Добро пожаловать, Боб и Даг. За миссией следил весь мир, мы очень гордимся тем, что вы сделали для нашей страны, подарив вдохновение всему миру", - указал в разговоре с астронавтами директор NASA Джеймс Брайденстайн. "Мы счастливы оказаться на борту этого потрясающего комплекса", - ответил ему Хёрли, выразив благодарность NASA и SpaceX. На кадрах трансляции астронавты располагались бок-о-бок с членами экипажа МКС в лице астронавта NASA Криса Кэссиди, а также российских космонавтов Ивана Вагнера и Анатолия Иванишина.

"Для нас честь быть малой составляющей этой миссии", - подчеркнул Хёрли. В свою очередь Бенкен отметил, что техническое оснащение Crew Dragon позволило астронавтам поспать около семи часов. "В первую ночь [в космосе] бывает трудно уснуть", - признался Бенкен. Во время 19-часового полета к МКС у астронавтов был предусмотрен восьмичасовой сон.

Корабль Crew Dragon в автоматическом режиме пристыковался к МКС в 10:16 по времени Восточного побережья США (17:16 мск), а в 13:02 (20:02) Кэссиди открыл люк, предварительно проведя процедуру выравнивания давления на его борту и в переходном шлюзе. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был успешно осуществлен в субботу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. Хёрли и Бенкен присвоили ему название Endeavour - по аналогии с кораблем программы Space Shuttle, на котором оба астронавта выполняли свои первые космические полеты. Изначально запуск пилотируемого корабля был намечен на минувшую среду, однако был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий. 2 марта 2019 года Crew Dragon был отправлен к станции с помощью Falcon 9 в автоматическом режиме и пристыковался к ней на следующий день.

Нынешний запуск - первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.