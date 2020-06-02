Байконур: история первого космодрома планеты

Именно с его стартовых площадок человечеству была открыта дорога в космос: в 1957 году отсюда стартовала ракета Р-7 с первым искусственным спутником Земли, а в 1961-м отправился в первый пилотируемый полет Юрий Гагарин. Среди других легендарных страниц истории Байконура — испытания лунной ракеты Н-1 и полет многоразового космического корабля "Буран" в 1988 году. А в 1998-м запуском модуля "Заря" именно с этого космодрома началось создание Международной космической станции (МКС).

Описание Юрий Гагарин перед стартом на космодроме Байконур, 1961 год © ТАСС

С Байконура стартовали ракеты-носители, доставлявшие в космос корабли с Германом Титовым, Валентиной Терешковой, Алексеем Леоновым, Светланой Савицкой и другими космическими героями нашей страны. Он расположен на территории Казахстана, в Кызылординской области, между городом Казалинск и поселком Джусалы, вблизи поселка Тюратам. Занимает площадь 6717 кв. км. Космодром Байконур и город с одноименным названием вместе образуют комплекс "Байконур", арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года. И сегодня Байконур считается самым надежным и активным космодромом в мире. На его счету свыше 3 тыс. пусков космических ракет с разными аппаратами, отсюда на орбиту отправились около 150 космонавтов. Создание космодрома 12 февраля 1955 года вышло совместное постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о создании нового военного полигона для летной отработки первой отечественной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-7. Была собрана специальная комиссия, которая решила: нужен обширный (не менее 7 тыс. км длиной) и малонаселенный район, рядом с которым есть источники пресной воды и железная дорога для доставки блоков ракет.

' ТАСС/Youtube/Роскосмос/Reuters/Ruptly'

Рассматривали Марийскую АССР, Дагестан, Астраханскую и Кзыл-Ординскую область Казахской ССР (ныне Кызылординская обл. Республики Казахстан). Но только последний из вариантов допускал удобное расположение наземных пунктов радиоуправления ракетой. На строительстве там настаивал и конструктор космических ракет Сергей Королев: он считал, что чем ближе стартовая площадка к экватору, тем удобнее будет использовать скорость вращения Земли. Поэтому для строительства 5-го Научно-исследовательского и испытательного полигона (НИИП) Минобороны СССР, будущего космодрома Байконур, была выбрана солнечная пустыня Казахстана. Первые группы строителей прибыли на место работ немного раньше — в январе 1955 года. Строительство полигона стало состязанием с природой. Песок промерзал на полтора метра, поэтому приходилось взрывать. Первые землянки появились только весной, а в начале мая было заложено первое деревянное здание жилого городка. Летом ветер становится иссушающим — температура поднимается до 50 градусов.

Днем основания Байконура считается 2 июня 1955 года, когда директивой Генерального штаба Вооруженных сил СССР была утверждена организационно-штатная структура 5-го НИИП и создан штаб полигона — войсковая часть 11284. Кстати, в первой половине 1955-го район формирования полигона имел условное наименование "Тайга". Тогда еще в русском языке не было слова "космодром". Строительство велось с нуля, в голой степи, единственным существовавшим на тот момент элементом инфраструктуры была железная дорога. К началу летных испытаний Р-7 в мае 1957 года были возведены стартовый комплекс, монтажно-испытательный и монтажно-сборочный корпуса, к стартовой площадке проложены бетонная дорога и железнодорожные подъездные пути. Одновременно с возведением полигона вблизи железнодорожной станции Тюратам велось строительство жилого поселка для испытателей. Полигон и поселок получили неофициальное название "Заря". История запусков Байконур начал функционировать в 1957 году. Первый запуск, проведенный с него 15 мая, потерпел неудачу. МБР Р-7 ушла со стартовой позиции, но из-за взрыва в одном из ее боковых блоков на 98-й секунде полета произошло аварийное отключение двигателей. Обломки ракеты упали в 400 м от старта, но в целом комплекс не пострадал. Успешный запуск Р-7 состоялся спустя три месяца — 21 августа.

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4 октября того же года с помощью переоборудованной под космические запуски ракеты Р-7 на околоземную орбиту был выведен первый искусственный спутник Земли. Он находился на орбите 92 дня (до 4 января 1958 года), совершив 1440 оборотов вокруг Земли (около 60 млн км). Его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта. 12 апреля 1961 года с космодрома был запущен космический корабль "Восток" с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным на борту. В документах и прессе об этом запуске засекреченный военный полигон впервые был назван Байконуром (с казахского — "богатая долина"). На самом деле такое название носил поселок в Карагандинской области, в 325 км к северо-востоку от места проведения запуска. Назвать 5-й НИИП Байконуром было решено для дезориентации иностранных разведок, с этой целью в одноименном поселке были построены муляжи стартовых площадок. Однако впоследствии это название закрепилось за полигоном. Такое же название с 1995 года носит административный центр космодрома (в 1958–1969 годах — поселок Ленинск, в 1969-м получил статус города).

Описание Старт космического корабля "Восток", 1961 год © ТАСС

На космодроме Байконур испытывались различные поколения МБР (Р-9, Р-36, УР-200, УР-100 и др.), ракеты-носители и их модификации, созданные на основе Р-7: "Восток", "Молния", "Восход", "Союз", а также "Циклон", "Протон", Н-1, "Зенит", "Энергия" и другие. С него проводились запуски первых советских пилотируемых космических кораблей "Восток" (1961–1963) и "Восход" (1964–1966). С 1967-го были осуществлены запуски пилотируемых кораблей семейства "Союз" (первый испытательный запуск состоялся в 1966-м), а с 1978-го — грузовых "Прогрессов".

Описание Ракета-носитель с космическим кораблем "Союз-18" во время установки на стартовый стол, 1975 год © Альберт Пушкарев/ТАСС

С Байконура выводились в космос автоматические межпланетные станции "Луна" (1959–1976), "Марс" (1960–1973), "Венера" (1961–1978), "Вега-1" и "Вега-2" (1984), различные спутники ("Космос", "Метеор", "Экран", "Радуга", "Горизонт", "Молния" и др.). В 1988-м с космодрома с помощью ракеты "Энергия" стартовал многоразовый корабль "Буран", этот запуск стал единственным для него, затем программа была закрыта. Он совершил два витка вокруг Земли и выполнил посадку на территории космодрома. Полет проходил без экипажа, его длительность составила 205 минут. "Буран" стал первым в истории космическим кораблем, выполнившим приземление в автоматическом режиме.

Описание Ракета "Энергия" с кораблем "Буран" на стартовом комплексе космодрома Байконур, 1988 год © Альберт Пушкарев/ТАСС

С Байконура запускались космические станции "Салют" (всего их было семь, находились на орбите в 1971–1991 годах), модули орбитального пилотируемого комплекса "Мир" (1986–2001) и МКС, которая используется по настоящее время. Строительство станции началось 20 ноября 1998 года с вывода на околоземную орбиту первого модуля — функционального грузового блока "Заря". В настоящее время в состав станции входят 15 различных модулей. Космодром награжден орденами Красной Звезды (1960), Ленина (1965) и Октябрьской Революции (1976). Аренда и эксплуатация космодрома Россией С момента основания космодром Байконур входил в структуру Министерства обороны СССР (впоследствии находился в ведении Минобороны России). После распада Советского Союза в 1991 году стал собственностью Казахстана.

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В соответствии с соглашением, подписанным 28 марта 1994 года президентами России Борисом Ельциным и Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, и договору об аренде от 10 декабря 1994-го космодром был передан России в аренду сроком на 20 лет. В 2004-м аренда была продлена до 2050 года. Ежегодная арендная плата составляет $115 млн. В 1994 году с целью реализации российского-казахстанского соглашения правительством РФ было принято решение о передаче Байконура (официально назывался 5-м Государственным испытательным космодромом, ГИК-5) от Минобороны в ведение Российского космического агентства (ныне госкорпорация "Роскосмос"), при котором был образован Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). В 1995–2011 годах была проведена поэтапная передача объектов космодрома от военного к гражданскому ведомству.

Описание Сборка пилотируемого корабля "Союз ТМА-17М" в монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур, 2009 год © Михаил Джапаридзе/ТАСС

В настоящее время поддержание работоспособности космодрома и его эксплуатацию осуществляет филиал ЦЭНКИ — Космический центр "Южный" (КЦ "Южный"). Он координирует работу организаций и предприятий промышленности на Байконуре, взаимодействует с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти России и Казахстана. Помимо КЦ "Южный" в эксплуатации космодрома участвуют Ракетно-космическая корпорация "Энергия", Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева, ВПК "НПО машиностроения" и другие. Инфраструктура и статистика запусков За 65-летнюю историю Байконур значительно изменился. Он имеет девять стартовых комплексов (в их составе 15 пусковых установок, в том числе пять действующих) для запусков ракет-носителей, четыре пусковые установки для испытаний МБР, 13 монтажно-испытательных корпусов, в которых размещены 34 технических комплекса для предстартовой подготовки ракет-носителей, разгонных блоков и космических аппаратов, а также заправочно-нейтрализационная и заправочная станции.

' ТАСС/Ruptly/Роскосмос'

Космодром располагает измерительным комплексом с вычислительным центром, кислородно-азотным заводом. В его инфраструктуру входят два аэродрома ("Крайний" 1-го класса и "Юбилейный"), 470 км железнодорожных путей (в том числе 40 км спецпутей), 1281 км автомобильных дорог, 600 трансформаторных подстанций, 6610 км линий электропередачи, 2784 км линий связи. Всего на космодроме трудятся более 10 тыс. сотрудников.

Описание Вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-05" из монтажно-испытательного корпуса, 2017 год © Юрий Смитюк/ТАСС

В настоящее время ведутся работы по созданию совместно с Казахстаном космического ракетного комплекса "Байтерек", с него планируется запускать российскую перспективную ракету-носитель "Союз-5" ("Иртыш"). Начало летных испытаний запланировано на 2023 год.

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Старейшая пусковая площадка №1 ("Гагаринский старт"), с которой стартовал корабль "Восток" с Юрием Гагариным, а до этого — первый искусственный спутник Земли, будет модернизована под ракеты-носители серии "Союз-2". В настоящее время с космодрома Байконур проводятся запуски ракет-носителей "Протон-М" (с 2001 года), "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б" (с 2006-го). До недавнего времени осуществлялись пуски "Рокота" (2000–2019), "Союза-ФГ" (2001–2009), а также российско-украинских ракет "Днепр" (1999–2015) и "Зенит-3SLБ" (2008–2013). Россия только с Байконура может осуществлять пилотируемые запуски. С него выводятся корабли "Союз МС" (с 2016-го), доставляющие на МКС членов экспедиций, и грузовые "Прогрессы МС" (с 2015-го), обслуживающие космическую станцию.

Описание Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15", 2019 год © Сергей Савостьянов/ТАСС

Всего за 65-летнюю историю космодрома с его площадок было произведено почти 5 тыс. стартов различных ракет, в том числе 3 тыс. космического назначения. С Байконура стартовали примерно 150 космонавтов и астронавтов (СССР и России, а также других стран). В 1957–1991 годах СССР провел около 2,5 тыс. космических запусков. В 1992–2019 годах состоялось 530 запусков ракет-носителей. С начала 2020-го осуществлено четыре космических пуска, из них один пилотируемый.

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