Рогозин надеется на скорое завершение переговоров о модернизации "Гагаринского старта"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса в поздравлении города Байконура и его жителей с 65-летием выразил надежду на то, что переговоры о модернизации "Гагаринского старта" скоро завершатся.

"Сейчас ведутся переговоры, надеюсь, что они скоро завершатся, и мы приступим к уже реальным, физическим работам на этой первой легендарной пусковой площадке", - сказал Рогозин в поздравлении, опубликованном на сайте Роскосмоса.

По его словам, модернизация "Гагаринского старта" и реконструкция стартового комплекса "Зенит" под новую ракету-носитель "Союз-5" (этот проект получил название "Байтерек" или "Назарбаевский старт") дают основания полагать, что космодром Байконур и одноименный город будут развиваться.

"Когда эти стартовые комплексы заработают, а я понимаю, что это произойдет уже в ближайшие годы, <…> появится очередная очень твердая уверенность в том, что Байконур будет жить не только в программах перспективного развития российской космической отрасли, но и станет важнейшим фактором скрепления России и Казахстана", - подчеркнул Рогозин.

Глава госкорпорации отметил, что город за последние годы стал выглядеть гораздо лучше. "Мы видим, что сейчас восстанавливаются дороги, появились пешеходные бульвары, город стал намного симпатичнее", - добавил гендиректор Роскосмоса.

По мнению Рогозина, важным фактором развития города является большое количество молодежи, которая приходит на предприятия госкорпорации. "В этой связи я бы хотел поблагодарить руководство города Байконура и руководство тех наших предприятий, которые работают на Байконуре", - подчеркнул он. Рогозин также поздравил с юбилеем всех причастных к космическому делу "с уверенностью в том, что этот юбилей открывает очень важную веху в развитии Байконура, который скоро примет у себя новые российские ракетные комплексы".

"Гагаринский старт"

Площадка №1 ("Гагаринский старт") - самая старая пусковая площадка на космодроме Байконур, с которой 12 апреля 1961 года отправился корабль "Восток" с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным (1934-1968) на борту. До этого 21 августа 1957 года с площадки был осуществлен первый успешный пуск баллистической ракеты Р-7, а 4 октября 1957 года выполнен запуск первого искусственного спутника Земли.

В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана в апреле сообщали ТАСС, что Казахстан, Россия и Объединенные Арабские Эмираты планируют подписать соглашение о модернизации первой стартовой площадки космодрома Байконур ("Гагаринский старт") в конце 2020 года.

Общая сумма затрат по проекту составит $87 млн - по $29 млн от каждой из трех сторон. Реконструкция будет заключаться в замене аналоговых систем на цифровые, также замене устаревшего технологического оборудования на современное и проведении строительно-монтажных работ. До планируемой модернизации со стартовой площадки запускалась ракета-носитель "Союз-ФГ", а после модернизации планируется запускать ракету-носитель "Союз-2" и ее модифицированные версии.