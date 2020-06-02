Дату старта европейской ракеты Vega C определят после начала пусков с Куру

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Пуск новой европейской ракеты Vega C запланирован на 2020 год, дата будет определена после возобновления пусковой деятельности на космодроме Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщил ТАСС глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.

"Первый запуск ракеты Vega C запланирован на 2020 год, общий график пусков будет утверждаться после того, как пусковая деятельность на космодроме Куру возобновится этим летом со стартом ракеты Vega", - отметил Пишель.

По словам главы представительства ЕКА, первая Vega C выведет на орбиту итальянский геодезический спутник LARES 2 (Laser Relativity Satellite), предназначенный для изучения общей теории относительности и космической геодезии.

Пишель отметил, что новая версия ракеты Vega будет отличаться большим объемом полезной нагрузки. "В частности, Vega C сможет выводить до 2 200 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту вместо 1 500 кг, которые может выводить Vega на ту же орбиту", - пояснил глава представительства ЕКА. При этом стоимость обслуживания ракеты останется неизменной, а число неевропейских компонентов в носителе снижено.

В середине марта Гвианский космический центр приостановил все процедуры по подготовке к запуску ракет в связи с пандемией коронавируса. 29 апреля компания - оператор космических полетов Arianespace сообщила, что готовится возобновить подготовку сразу к двум запускам с космодрома Куру. В свою очередь глава французского Национального центра космических исследований (CNES) Жан-Ив Ле Галь сообщил на своей странице в Twitter, что первый после пандемии пуск ракеты-носителя Vega с космодрома в Куру планируется в середине июня.