Роскосмос, NASA и космические агентства других стран обсудят 9 июня изучение Луны

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и главы космических агентств США, Европы, Канады и Японии обсудят 9 июня по видео-конференц-связи сотрудничество по изучению Луны. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"9 июня состоится встреча в режиме видеоконференции с участием главы Роскосмоса и руководителей космических агентств США, Канады, Европы и Японии по вопросам сотрудничества по изучению Луны", - сказал собеседник агентства.

Как отметил источник, в частности, по просьбе главы NASA Джима Бранденстайна в ходе переговоров будет поднят вопрос о вкладах стран в реализацию американской лунной программы "Артемида". Также участники обсудят сотрудничество по Международной космической станции.

В свою очередь Рогозин расскажет об испытаниях новых российских модулей для орбитальной станции и о работах над перспективным пилотируемым кораблем "Орел".

Ранее NASA представило основные принципы, на которых будет строиться предлагаемое международное соглашение об освоении Луны. "Соглашения Артемиды" будут представлять собой ряд двусторонних договоров между США и странами-партнерами. Среди перечисленных принципов NASA называло в том числе положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство".

Россия разрабатывает собственную программу изучения и освоения Луны, которая начнется с запусков автоматических миссий. Затем планируются пилотируемые посадочные миссии на Луну, и в перспективе РФ начнет строительство на Южном полюсе естественного спутника своей посещаемой базы.