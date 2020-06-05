Ракету-носитель "Протон-М" для запуска спутников связи "Экспресс" отправили на Байконур

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Центр им. М. В. Хруничева отправил ракету-носитель "Протон-М", предназначенную для запуска спутников связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103", на космодром Байконур. Об этом говорится в сообщении предприятия, распространенном в пятницу.

"Железнодорожный состав с ракетой-носителем "Протон-М" для запуска спутников "Экспресс" отправлен на Байконур 4 июня из ракетно-космического завода АО "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева" (входит в госкорпорацию "Роскосмос"). На Байконур отправлены блоки ракеты космического назначения "Протон-М" и разгонный блок "Бриз-М", - говорится в сообщении.

В Центре им. М. В. Хруничева уточнили, что все мероприятия, связанные с отправкой железнодорожного состава, прошли штатно. Пуск спутников "Экспресс" будет осуществлен в интересах российского спутникового оператора ФГУП "Космическая связь".

Ранее гендиректор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко сообщил ТАСС, что первый в этом году запуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" перенесен на конец мая из-за проблем с комплектующими носителя. Позднее предприятие-изготовитель спутников сообщило, что запуск отложен на неопределенный срок из-за брака в ракете-носителе "Протон-М".

Генеральный директор Роскосмоса в интервью радиостанции "Комсомольская правда" рассказал, что брак был допущен при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском заводе в Челябинской области в 2015-2016 годах.